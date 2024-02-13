Araç yangını

12.02.24 tarihinde, saat 17.20 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Berat MERAL yönetiminde seyir halinde bulunan salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın ön göğüs bölümü, ön cam, tavan döşemesi ve tavan aydınlatması tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.