Araç Yangını: Gönyeli'de HL 171 Plakalı Aracın Motor Kısmı Alev Aldı

ARAÇ YANGINI
26.10.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gönyeli’de Kasırga Sokak üzerinde, Prıncess Osayekemwen OSAHON’a ait HL 171 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motor kısmındaki elektrik ile plastik aksamları ve üst kapağı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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