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Araç yangınının nedeni belli oldu

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Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde seyir halindeki bir aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Araç yangınının nedeni belli oldu

Lefkoşa- Girne ana yolu üzerinde Ciklos mevkiinde, bugün saat 10.00 sıralarında, Engelbert Friedsam kullanımındaki KWZ plakalı araçta Girne istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın yanarak zarar gördüğü belirtildi.

 

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