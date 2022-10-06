  • BIST 3.531,34
  • Altın 1025.176
  • Dolar 18.5792
  • Euro 18.4355
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

Araç, Yayaya Çarptı Sonrasında Kaçtı

» »
Girne-Dağyolu’nda sürücüsü meçhul bir araç, yolun sol tarafında asfalt yol içerisinde yaya olarak yürüyen 25 yaşındaki yayaya çarptı.
Araç, Yayaya Çarptı Sonrasında Kaçtı

Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 00:40 raddelerinde Girne-Dağyolu 0-1 kilometreleri arasında meydana geldi.

Meçhul plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde kullanan meçhul sürücü, Gürdağ Motors önlerine geldiğinde o esnada yolun solunda asfalt yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan Demirhan’da sakin Urungu Gökbörü Kara’ya (E-25) çarptıktan sonra kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan ayrıldı.

Kaza sonucu yaralanan yaya, ambulans ile kaldırılmış olduğu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil sevisinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı. Kaza mahallinden ayrılan meçhul plakalı araç ve sürücüsünün  polis tarafından arandığı bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahvancıoğlu: “Külliye hediyesi” kele saç kremi hediye etmeye benzer06 Ekim 2022 Perşembe 10:46
  • Personel Corona Oldu, İşlemler Durdu06 Ekim 2022 Perşembe 10:39
  • Ayhan Arıklı T.C. Projelerine karşı olan hangi bakanı işaret etti?06 Ekim 2022 Perşembe 10:29
  • KTAMS: 4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 9841 TL06 Ekim 2022 Perşembe 10:27
  • Özersay'dan Ertuğruloğlu'na destek!06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Tatar: Erdoğan’ın verdiği destekle dünyaya karşı mücadelemizi yürütüyoruz06 Ekim 2022 Perşembe 09:50
  • Arıklı: Firmayı kaçırdık elinize ne geçti?06 Ekim 2022 Perşembe 09:44
  • Arıklı: Firmayı kaçırdık, elinize ne geçti?06 Ekim 2022 Perşembe 09:40
  • Erhürman: Değişim ve dönüşümü Girne’de Murat Şenkul ile başlatacağız!06 Ekim 2022 Perşembe 09:23
  • Fırın Kısa Devre Yaptı, Yangına Sebep Oldu06 Ekim 2022 Perşembe 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti