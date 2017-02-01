Araca resmen suikast düzenledi!

Lefkoşa'da yaşanan olayla ilgili polis soruşturması sürüyor...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre dün gece yarısı (01.02.2017), saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da Kızılbaş Bölgesinde, Şht Doğan Ahmet Haşim Sokak üzerinde, Evren Kasapoğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç üzerine, yanıcı madde dökülüp ateşe verildiği öğrenildi.

Ateşe verilen aracın yanmaya başlaması sonucu olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekipleri tarafınca söndürülen yangın sonucu, Kasapoğlu’na ait olan araçta maddi hasar oluştu.

Yangın sırasında Kasapoğlu’na ait olan aracın yanında park halinde bulunan Mehmet Mahsenoğlu’na ait FT 691 plakalı araç ise, yangının sıçraması nedeniyle arka tamponunun yandığı ve hasara uğradığı tespit edildi.

Meselede şüpheli olarak görülen O.Ş. (E-26) isimli gencin tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.