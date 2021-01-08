  • BIST 1.540
  • Altın 439,936
  • Dolar 7,3473
  • Euro 8,9970
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Araca saldırıp,soygun yaptılar!

» »
Araca saldırdılar darp edip soygun yaptılar!
Araca saldırıp,soygun yaptılar!

Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho ve Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ardından meseleye bağlantısı olan zanlı Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL - EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Özkoçak huzurda bulunan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho, Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ve Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed’in Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyetgösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının aranan kişiler arasında olduğunu ve önceki gün tespit edilerek tutuklandığını belirterek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seralarında Bombus Arısı kullanan üreticilerin ödemeleri yatırıldı08 Ocak 2021 Cuma 17:30
  • GLOBALGAP sertifikalı üretim yapan üreticilere destekleri ödeniyor08 Ocak 2021 Cuma 17:29
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri dekontaminasyon çalışmalarına devam ediyor08 Ocak 2021 Cuma 17:22
  • Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine yüksek hemşire sınavları 17 ocak’ta yapılacak08 Ocak 2021 Cuma 17:20
  • Erkan Eğmez kimliği meçhul biriyle görüşürken görüntüleri ortaya çıktı08 Ocak 2021 Cuma 17:02
  • Casino'da Rulette hile...Arkadaşının oynadığı sayılara topu düşürdü08 Ocak 2021 Cuma 16:51
  • Müstahdem tarafından 1500 euro hırsızlık...08 Ocak 2021 Cuma 16:43
  • Araca saldırıp,soygun yaptılar!08 Ocak 2021 Cuma 16:38
  • Piyasaya sahte para sürmüşlerdi08 Ocak 2021 Cuma 16:33
  • Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı08 Ocak 2021 Cuma 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti