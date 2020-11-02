Aracı içerisinde 8 gr uyuşturucu bulunmuştu

27.10.20 tarihinde Gazimağusa’da kiralık bir araç içerisinde tasarrufunda 8 gr ağırlığında uyuşturucu madde bulunduran G.D.(E-24) polis tarafından tutuklanmış ve 28.10.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan B.Y. (E 25) de 29.10.20 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmıştı.

Tutuklandıkları günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 02.11.20 tarihinde, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Ürete 27.10.20 tarihinde zanlı 1 G.D’nin kiralık bir araç içerisinde şoför koltuğuna oturmak üzere iken tespit edildiğin araçta yapılan aramada el freni yanında üzerinde şifalı bitkiler yazılı naylon bir poşet içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 8 gr madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi. 28.10.20 tarihinde zanlı 1’in mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten PM Üreten, mesele ile ilgili bağlantısı tespit edilen zanlı 2’nin de 29.10.20 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Her 2 zanlının 30.10.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten tanık polis, bu süre, içerisinde Devlet kimya laboratuvarından emare uyuşturucu ile ilgili beklenmekte olan raporun geldiğini söyledi. Devlet kimya laboratuvarından elde edilen raporda emarenin 12 gr 110 ml ağırlığında sentetik cannabinoid tür uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğine dikkat çeken PM Üreten, zanlılara bugün itibarıyla yazılı dava tebl edildiğini söyledi.

Davalarına karşılık zanlı 1‘in kabul etmiyorum, zanlı 2’nin ise imzalamıyorum şeklinde beyanlarda bulunduklarını belirten PM Üreten tahkikata etki etme olanakları bulunmamaları nedeniyle ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 5 biner TL nakdi teminatyatırmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin imza edeceği 75000’er TL kefalet senedi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.