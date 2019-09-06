Aracı ile şüpheli sürüşten durduruldu, sentetik cannabinoid tasarrufundan tutuklandı

05.09.2019 tarihinde saat 19:00 sıralarında Güneşköy-Güzelyurt anayolu üzerinde kullanımındaki araç ile şüpheli bir şekilde seyreden S.C.(E- 34)’nin aracı polis tarafından durduruldu.

Araçta yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve 1 adet ucu yanık sarma sigara izmariti ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

S.C tutuklandı