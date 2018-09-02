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Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı...

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Gazimağusa’da bugün öğle sıralarında aracın çarptığı bisiklet sürücüsü 72 yaşındaki İlyas Avşar ağır yaralandı..
Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı...

Gazimağusa’da bugün öğle sıralarında aracın çarptığı bisiklet sürücüsü 72 yaşındaki İlyas Avşar ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza bugün saat 11:40 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kaza, 72 yaşındaki İlyas Avşar’ın bisikleti ile Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada sağa dönmek isterken o esnada bulvar üzerinde aynı istikamete doğru seyreden 36 yaşındaki Oğuz Padak’ın kullandığı salon aracın kendisine çarpması sonucu meydana geldi.

Olay sonucu bisiklet sürücüsü İlyas Avşar ağır yaralandı.

İlyas Avşar kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor...

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