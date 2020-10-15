Aracına aldığı 16 yaşındaki kıza bıçak zoruyla tecavüz etmişti

12.10.2018 tarihinde Gazimağusa’da aracına aldığı 16 yaşındaki kıza tecavüz eden A. B. A. ile ilgili ağır ceza mahkemesinin kararı bugün 15.10.20 tarihinde açıklandı ve sanık 8 yıl hapse mahkûm edildi

12.10.2018 tarihinde Gazimağusa’da aracına aldığı 16 yaşındaki kıza tecavüz eden A. B. A. ile ilgili ağır ceza mahkemesinin kararı bugün 15.10.20 tarihinde açıklandı ve sanık 8 yıl hapse mahkûm edildi. Gazimağusa kaza mahkemesinde bugün oturum gerçekleştiren, başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi huzurunda bulunan ve sanık A. B A. hakkında getirilen Cinsel tecavüz davasını karara bağladı.

Ağır ceza mahkemesinin kararı başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu. Olayla ilgili verilen teferruatta, sanığın 12.10.2018 tarihinde evine götürmek için aracına aldığı 16 yaşındaki kı evi yerine Glapsides plajına götürdüğü, ağız uzunluğu 9 toplam uzunluğu 23 cm olan bir bıçakla tehdit ederek önce öptüğü, sonrasında şiddet kullanmak suretiyle tecavüz ettiği, müştekinin şikâyeti üzerine de aynı gün tutuklandığı ve hakkında cinsel tecavüz, zor kullanmak suretiyle alıkoymak, şiddet tehdidi, kasti hasar, korkutmak maksadıyla silah taşımak ve kanunsuz bıçak taşımak suçlarından 6 dava dosyalandığı belirtildi.

Arkadaşının kız kardeşi olan müştekiyi isteği doğrultusunda evine götürmek üzere aracına aldığını, ancak evi yerine Glapsides plajına giderek aracın arka koltuğunda müşteki ile seviştiklerini, daha ileri gitmek istemesi üzerine müşteki tarafından kabul görmediği yönünde sanığın gönüllü bir ifadesi bulunduğuna ve kabul gördüğüne değinilen kararda olay sonrasında sanığın müştekiye “bir şey söylersen seni burada parçalarım” demek suretiyle tehdit ettiği belirtildi. Olayın akabinde müştekinin sanıktan kurtulup polise giderek şikâyetçi olduğu, ayni gün sanığa ait araç içerisinde yapılan aramada olay esnasında kullanılan bıçağın emare alındığına değinilen kararda müştekiyi muayene eden doktorların vermiş olduğu raporlara da değinildi. Sanığın aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediği, meselenin duruşması esnasında mahkemede 22 tanığın dinlendiği ve 30 emare sunulduğuna değinen kıdemli yargıç Fatma Şenol, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkûm ettiklerini belirtti.

Sanığın 2.11.2014 yılında işlemiş olduğu ve 2,5 yıl hapis yattığı benzeri bir suçtan sabıkası olduğu, Yargıtay’ın gibi suçlara karşı uzun süreli hapislik kararını onayladığını belirten kıdemli yargıç Şenol, şiddet tehdidi altında işlenen bu suçun ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini söyledi. Cinsel suçların önlenmesi sadece caydırıcı cezaların verilmesiyle önlenemez diyen kıdemli yargıç Şenol, ilkokul çağlarından itibaren bu konuların eğitim yoluyla öğrencilere öğretilmesi gerekmektedir tavsiyesinde bulundu. Sonuç olarak aleyhindeki davalardan suçlu bulunan ve 2 yıldan beri merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu bulunan sanığa,1.ci davadan 8 yıl, 2.ci davadan 6 yıl, 3.cü davadan 1 yıl, 4.cü davadan 8 ay, 5.ci davadan 8 ay v 6.cı davadan 6 ay hapislik cezası verildiğini belirtti. Cezaların birlikte çekileceği de kararda belirtildi.