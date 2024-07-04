Aracına aldığı erkeğe cinsel saldırıda bulundu

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Jale Ergüden’in huzurunda gerçekleştirilen karar duruşmasında sanık 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Yargıç Ergüden, sanığın 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde KUB 731 plakalı aracıyla ile seyir halinde bulunduğu esnada otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T’nin (E-20) sol elini kendi sağ eli ile tutarak rızası dışında, cinsel bir davranış ile giymekte olduğu pantolon üzerinden cinsel organının bulunduğu kısma koymak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Yargıç, olayın ardından 20 yaşındaki müştekinin şikayetçi olduğunu, sanığın 29 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yaptığı esnada, tespit edilerek, tutuklandığını ve soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, cinsel dokunulmazlığı ihlal suçunun işlendiğine vurgu yaparak, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesine gerektiğini söyledi. Ergüden, sanığın aracına aldığı ve henüz 20 yaşında olan, ülkeye eğitim için gelmiş olan genç bir insana karşı böyle bir suç işlemiş olmasını aleyhinde değerlendirdiğini belirtti, Ergüden, sanığın cinsel dokunulmazlığı ihlal suçunu ileriye götürmemiş olmasını, birçok sağlık sorunu bulunmasını, cezasını ülkesinden ayrı çekecek olmasını ise lehine değerlendirdiğini belirtti.