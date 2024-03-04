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Aracına aldığı otostopçu gence cinsel saldırıda bulundu!

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Aracına aldığı 20 yaşındaki erkek şahsa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan GKRY'de sakin P.S yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Aracına aldığı otostopçu gence cinsel saldırıda bulundu!

Polis memuru Gültekin Sancar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde KUB 731 plakalı aracıyla ile seyir halinde bulunan zanlının (E-69) otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T’in (E-20) sol elini kendi sağ eli ile tutarak müştekinin rızası dışında, cinsel bir davranış ile giymekte olduğu pantolon üzerinden cinsel organı bulunduğu kısma koymak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yaptığı esnada, tespit edildiğini ve kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak, tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs sakini olduğunu, KKTC’de kalıcı ve yasal bir bağı bulunmadığını belirtti.

Polis, zanlının yakalanmak istendiği esnada kaçmaya çalıştığını, serbest kalması halinde yine kaçmaya teşebbüs edebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin prostat kanseri şüphesiyle tetkikler yaptırması gerektiğini ancak güneye gidemeyeceği için kuzeyde doktor kontrolünden geçirilerek, tetkiklerinin yapılmasına olanak sağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, ayrıca sağlık kontrolü ve tetkiklerini yapması için olanak sağlanmasına emir verdi.

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