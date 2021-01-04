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Aracına saldırıp soygun yaptılar!

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 Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada F.N.S.J. (E-27),  A.M.E.(E-18), M.Y.E.E.(E-29) tutuklanmış olup, olaya karışan diğer şahıslar ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.  
Aracına saldırıp soygun yaptılar!

       01.01.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Ortaköy’de F.N.S.J.(E-27),  A.M.E.(E-18), M.Y.E.E.(E-29) ve henüz tespit edilemeyen şahıs/lar, Monaf ALHAKIM’ı ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan aracının ön ve arka  farları, her iki dikiz aynası ve aracın bagaj kısmını kasten kırıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit para ile cep telefonunu zor kullanarak alıp olay yerinden kaçmışlardır.

 Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada F.N.S.J. (E-27),  A.M.E.(E-18), M.Y.E.E.(E-29) tutuklanmış olup, olaya karışan diğer şahıslar ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.  

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