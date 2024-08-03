Aracında 1 Kilo 200 Gram uyuşturucu madde ile yakalandı!

Lefkoşa'da meydana gelen Bozkurt Operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 Kilo 200 Gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgi olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı huzurunda bulunan zanlı O.K'nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) İthal-tasarruf ve Verme” suçlarına methaldar olduğu söyledi.

Polis, Lefkoşa’da 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazil Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Bozkurt Operasyonu) sonucu zanlı O.K'nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 Kilo 200 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat aşamasında vermiş olduğu ifadesinde daha önce 23 Temmuz tarihinde yine konu şekilde 200 euro karşılığında aranmakta olan bir şahsa teslimat yaptığını, bu teslimatı da sonuçlandırması durumunda 400 euro daha alacağını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının ifadesinde ayrıca tasarrufunda bulunan malları Pergama Sınır Kapısında aranmakta olan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis araçta ayrıca yapılan aramada ayrıca 11.255 Dolar, 4.000 STG, 1.340 Euro ve 7.400 TL nakit para da soruşturma maksatlı olarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlını gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, geçmiş olduğu güzergahlarda kamera kayıtlarının inceleneceğini, başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini zanlının konu uyuşturucu maddeyi nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırmasının yapılacağını ve suç ortağı olduğu düşünülen 3 kişinin aranmakta olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi