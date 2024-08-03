  • BIST 10473.47
  • Altın 2608.904
  • Dolar 33.1715
  • Euro 36.249
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Aracında 1 Kilo 200 Gram uyuşturucu madde ile yakalandı!

» »
Lefkoşa'da meydana gelen Bozkurt Operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 Kilo 200 Gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Aracında 1 Kilo 200 Gram uyuşturucu madde ile yakalandı!

Mahkemede mesele ile ilgi olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı huzurunda bulunan zanlı O.K'nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) İthal-tasarruf ve Verme” suçlarına methaldar olduğu söyledi.

Polis, Lefkoşa’da 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazil Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Bozkurt Operasyonu) sonucu zanlı O.K'nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 Kilo 200 Gram ağırlığında  Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat aşamasında vermiş olduğu ifadesinde daha önce 23 Temmuz tarihinde yine konu şekilde 200 euro karşılığında aranmakta olan bir şahsa teslimat yaptığını, bu teslimatı da sonuçlandırması durumunda 400 euro daha alacağını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının ifadesinde ayrıca tasarrufunda bulunan malları Pergama Sınır Kapısında aranmakta olan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis araçta ayrıca yapılan aramada ayrıca 11.255 Dolar, 4.000 STG, 1.340 Euro ve 7.400 TL nakit para da soruşturma maksatlı olarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlını gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, geçmiş olduğu güzergahlarda kamera kayıtlarının inceleneceğini, başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini zanlının konu uyuşturucu maddeyi nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırmasının yapılacağını ve suç ortağı olduğu düşünülen 3 kişinin aranmakta olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan, Kıbrıs sorununda “yeni unsurlar” istiyor03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:08
  • Motosikletten düştü, kendisine yardım etmek isteyen şahsı darp etti03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:07
  • Gazimağusa ve Girne’de kaza: 2 sürücü tutuklandı03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:05
  • Polis baskınında tespit edilemeyen bir maddeyi yutarak hayatını kaybetti!03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:04
  • 2 bin 286 sürücü kontrol edildi: 4 tutuklu03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:03
  • Nöbetçi Eczaneler ( 03 Ağustos 2024)03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:52
  • El-SEN pazartesi itibarıyla iş bırakma eylemine gidiyor03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:28
  • Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen babutsalar imha edildi03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:27
  • Sıcak hava etkisini sürdürüyor03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:19
  • LTB duyurdu: Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti