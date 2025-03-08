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Aracında 10 kilo et bulundu! Kaçakçı muamelesi yapıldı! Kuyruk yağına el kondu!

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Aracında 10 kilo et bulundu! Kaçakçı muamelesi yapıldı! Kuyruk yağına el kondu!
Aracında 10 kilo et bulundu! Kaçakçı muamelesi yapıldı! Kuyruk yağına el kondu!

07.03.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısında, GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş yapan M.S.K.(E-50)’nin, kullanımında bulunan aracında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, 2 kg kıyma, 7 kg kırmızı et ve 1 kg  kuyruk yağını KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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