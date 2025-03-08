Aracında 10 kilo et bulundu! Kaçakçı muamelesi yapıldı! Kuyruk yağına el kondu!

07.03.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısında, GKRY Bölgesinden KKTC’ye giriş yapan M.S.K.(E-50)’nin, kullanımında bulunan aracında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, 2 kg kıyma, 7 kg kırmızı et ve 1 kg kuyruk yağını KKTC’ye gümrüksüz olarak ithal ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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