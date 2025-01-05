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Aracında av tüfeği bulunan şahsa yasal işlem

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Aracında av tüfeği ile tüfek fişengi tasarruf ettiği tespit edilen şahsa yasal işlem başlatıldı.
Aracında av tüfeği bulunan şahsa yasal işlem

Aracında av tüfeği ile tüfek fişengi tasarruf ettiği tespit edilen şahsa yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 16.00 sıralarında İskele Kurtuluş Çemberi’nde yapılan polis kontrollerinde M.G’nin (E-53) aracında ava açık olmayan bir günde adına kayıtlı av tüfeği ve 144 tüfek fişengi tespit edildiği belirtildi.

Şahsa yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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