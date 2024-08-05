Aracında silah ve mermi bulundu!

Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından aracında yapılan aramada silah ve mermi bulunan A.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.45 sıralarında Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından toprak arazi içerisinde park halinde bulunan aracın şüpheli görülerek, arandığını söyledi.

Polis, yapılan aramada şoför koltuğunun altında Sarsılmaz marka 9 mm çapında silah, 6 adem 9 mm canlı mermi bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının sözlü beyanında aracın kendisine ait olduğunu ancak koltuğun altındaki silah ve mermilerden haberinin olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, ele geçirilen silahın balistik ve parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 4 kişinin sorgulandığını söyledi. Polis, ayrıca balistik inceleme sonucunun çıktığını, silahın herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,30 bin TL nakdi teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.