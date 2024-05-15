Aracında uyuşturucu bulunan Israel Oluwakorede Oyebola, cezaevine gönderildi

Girne’de 2 Mayıs’ta saat 15.00 sıralarında, Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde bulunan otobüs terminali içerisinde şüpheli görülen park halindeki KY 758 plakalı araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada araç içerisinde 25.263 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu. Araç sürücüsü 24 yaşındaki Israel Oluwakorede Oyebola tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı .

Mahkemede yeminli şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi'nde görevli polis memuru Kader Artan, zanlının "kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf" ile KKTC’de "ikamet izinsiz" bulunma suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis memuru Artan, zanlının Girne’de otobüs terminali içerisinde şüpheli görülen park halindeki KY 758 plakalı araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada araç içerisinde 25.263 gram ağırlığında ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile aracın direksiyon altındaki bölme içerisinde 50 sterlin, 200 dolar ve 800 TL nakit paranın bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Zanlı Israel Oluwakorede Oyebola’nın suçüstü yakalandığını mahkemeye aktaran Artan, aynı gün narkotik ekipleri tarafından zanlının kalmakta olduğu Ozanköy’de bulunan evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Zanlının 29 Kasım 2023 tarihinden bu yana KKTC’de ikamet izni olmadan bulunduğunu belirten Artan, zanlının 75 günü aşmayacak şekilde ileride mahkemesinde hazır bulunması için Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesini mahkemeden talep etti, mahkeme talebi onayladı.