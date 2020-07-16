Aracında uyuşturucu bulundu…Birlikte seyahat ettiği 2 arkadaşı ve tedarikçisi de tutuklandı

15.7.20 tarihinde saat 07.45 raddelerinde Dörtyol polis karakolu önünde yapılan kontrolde zanlı 1 M.K yönetimindeki HJ 881 plakalı araç kontrol amacıyla durduruldu.

Kontrol sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle zanlının yapılan üst yoklamasında giymekte olduğu mavi renk şortun sağ cebinde 7 parça kâğıda sar sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 3,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlı 1 ve araçta birlikte seyreden zanlı 2 H.A ve zanlı 3 R.Ç de tutuklandı. Sürdürülen soruşturmada zanlının uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeleri Lefkoşa’ da sakin zanlı 4 T.Ş’dan aldığı yönündeki beyanı doğrultusunda aynı gün zanlı 4’de tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar bugün 16.7.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf ve alma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Raif safa, 15.7.20 tarihinde Dörty karakolu önünde yapılan trafik kontrolünde tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3,5 gr ağırlığında madde bulunarak yanında seyahat etmekte olan zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte tutuklandığını söyledi. Zanlı 1’ in uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Lefkoşa’ da zanlı 4’ den aldığına dair beyanı üzerine ayni gün zanlı 4’ ün de tespit edilerek tutuklandığına değinen Safa, zanlı 4’ ün aleyhine getirilen ithamları kabul etmediğini belirtti.

Emarelerin analiz ve incelenmek üzere Lefkoşa’ ya gönderildiğini söyleyen Safa alınacak ifadeler yanında zanlı in iddialarının da araştırılacağına dikkat çekti ve tahkikatına devam edebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Avukatı bulunmayan zanlı 1’ e yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine konuşan zanlı 1, “uyuşturucular benimdir. Zanlı 2 ve zanlı 3 suçsuzdur” dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi