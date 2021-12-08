  • BIST 2.004,55
  • Altın 777.58723
  • Dolar 13.6904
  • Euro 15.5252
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Aracında Uyuşturucu Madde Bulunan Kişi Tutuksuz Yargılanacak.

» »
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Aracında Uyuşturucu Madde Bulunan Kişi Tutuksuz Yargılanacak.

Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde, Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde olan bir araç içerisinde şüpheli hareketlerinden dolayı araç sürücüsü M.N huzurunda yapılan aramada ön koltuk altında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar madde bulunarak emare alınmış ve suçüstü hali gereği araç sürücüsü tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden bugüne değin tahkikat amaçlı poliste tutuklu bulunan zanlı, bugün 08.12.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Mahir Türe’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 28.11.21 tarihinde devriye görevinde bulunan C.Ö.Ş şubesine bağlı polis ekiplerinin Güvercinlik kavşağında yol kenarında park halinde duran araç içerisinde zanlının şüpheli hareketleri nedeniyle araç içerisinde bir arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada aracın ön yolcu koltuğu altında siyah bir poşet içerisinde ayrı ayrı poşetlere sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Türe, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının ayni gün ikametgahında arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığına değinen Türe, emare alınan maddenin devlet kimya laboratuvarında yapılan analizinde 3 gr 225 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini belirtti.

Zanlının gerek gönüllü ifadesinde gerekse kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğine dikkat çekildikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının uygun bir teminata bağlanması talep edildi.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 7000 T.L nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 aylık bebek hayatını kaybetti06 Aralık 2021 Pazartesi 15:54
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık05 Aralık 2021 Pazar 12:33
  • “Engelsiz Bir Dünya” Tanıtıldı04 Aralık 2021 Cumartesi 18:27
  • Gazimağusa’da Çöplükte Eylem04 Aralık 2021 Cumartesi 17:46
  • Hava Kirliliği Eylemi Gerçekleşecek03 Aralık 2021 Cuma 21:49
  • Yasa Dışı Bahis Meselesinde Zanlı Sayısı 5’ De Yükseldi03 Aralık 2021 Cuma 21:27
  • Gazimağusa İlçesindeki Kadın Örgütlerinin Üretimleri Bandabuliya’da Satışa Sunuluyor03 Aralık 2021 Cuma 16:29
  • Ayvacık Eski Belediye Başkanı Erkan Avcı, Arter'i ziyaret etti30 Kasım 2021 Salı 11:42
  • Konya Şehit Aileleri Derneği Kafile Olarak Gazimağusa Belediyesini Ziyaret Etti29 Kasım 2021 Pazartesi 17:14
  • İş Yeri Önünde Hırsızlık28 Kasım 2021 Pazar 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti