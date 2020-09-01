  • BIST 1.085
  • Altın 467,733
  • Dolar 7,3495
  • Euro 8,7837
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Aracında ve iç çamaşırında uyuşturucu çıktı

» »
Aracında ve iç çamaşırında uyuşturucu çıktı
Aracında ve iç çamaşırında uyuşturucu çıktı

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarufunda uyuşturucu madde bulunarak yakalanan zanlı Usman Musa Tijjani dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen takip ve operasyonda Zanlı Usman Musa Tijjani'nin Girne’de Zeytinlik Mezarlığı yanında bulunan araziye KU 015 plakalı araç ile girdikten sonra durdurulmak istendiği esnada kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak alıkonulduğunu mahkemeye aktardı. Polis  akabinde araç içerisinde yapılan aramada Zanlının ayakları arasında paspas üzerinde siyah renk naylon içerisindeki kahverengi bantla sarılı 9 ayrı şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 260 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlının giymekte olduğu iç çamaşırına saklanmış üzeri çizgili kağıda sarılı iki ayrı şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak konu maddeler emare olarak alınıp Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının kalmakta olduğu Girne’deki adresinde Mahkeme emri ile 02.35 - 03.00 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada ise ikametgahın yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kıyafet dolabındaki kilitli kasa içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve 1500 TL bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Murat Döşenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: "7 Eylül Pazartesi günü Okul öncesini, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıfları eğitime tamamen başlatma kararı aldık.01 Eylül 2020 Salı 17:15
  • "Kıbrıs Türk halkı bizi biliyor “01 Eylül 2020 Salı 16:38
  • “Anaokul, 1. Ve 2. Sınıflar Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor”01 Eylül 2020 Salı 16:27
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı:Nasıl oy verilecek?01 Eylül 2020 Salı 16:12
  • Pandemide 34 çalışanına verilen 1500TL katkıyı kendisine aldı01 Eylül 2020 Salı 16:05
  • Lise öğrencisine tecavüz eden öğretmen mahkemeye çıkarıldı01 Eylül 2020 Salı 15:59
  • Son Dakika Haberi: Hasipoğlu: “Hukuki altyapı hazır; Kapalı Maraş seçimden önce açılabilir”01 Eylül 2020 Salı 15:43
  • William Shakespeare büstü yeniden Othello Parkı’nda01 Eylül 2020 Salı 15:20
  • Özersay: Güney’de öğrenim gören öğrencilerin geçişler saatleri eski haline getirilecek01 Eylül 2020 Salı 15:00
  • Serdar Denktaş Bu Kez İskele'den Seslendi.01 Eylül 2020 Salı 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti