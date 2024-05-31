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Aracından çıkanlar mahkemelik etti

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Lefkoşa’da aracında uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki İranlı öğrenci S.G tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Sıla Topbaş zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.
Aracından çıkanlar mahkemelik etti

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki İranlı öğrenci S.G tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Sıla Topbaş zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da önceki gün saat 17.00 sıralarında tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada metal öğütücü içerisinde bir gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize, öğütücünün ise parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden ve kimden temin ettiğinin araştırılacağını ve beklenecek analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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