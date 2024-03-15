Aracından hem tabanca hem de uyuşturucu madde çıktı!

Gazimağusa ve Güzelyurt'ta polis ekiplerinin trafik denetimleri sırasında iki araçta uyuşturucu madde bulundu. Araçların birinde tabanca ve şarjör de çıktı!

Polisin açıklaması şöyle:

14.03.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından İ.K.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımıdaki aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve ayrıca 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile 5 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Park halindeki araçta şüpheli görüldü

14.03.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında park halinde bulunan van araç içerisinde şüpheli olarak görülen E.T.(E-29)’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 3 adet kağıt parçası ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti ile tütün kalıntıları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.