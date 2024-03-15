  • BIST 8892.59
  • Altın 2245.413
  • Dolar 32.2106
  • Euro 35.1244
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Aracından hem tabanca hem de uyuşturucu madde çıktı!

» »
Gazimağusa ve Güzelyurt'ta polis ekiplerinin trafik denetimleri sırasında iki araçta uyuşturucu madde bulundu. Araçların birinde tabanca ve şarjör de çıktı!
Aracından hem tabanca hem de uyuşturucu madde çıktı!

 

Polisin açıklaması şöyle:

14.03.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından İ.K.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımıdaki aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve ayrıca 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile 5 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Park halindeki araçta şüpheli görüldü

14.03.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında park halinde bulunan van araç içerisinde şüpheli olarak görülen E.T.(E-29)’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 3 adet kağıt parçası ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet sigara izmariti ile tütün kalıntıları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye açıkladı... Beklenen ödeme yapılıyor...15 Mart 2024 Cuma 11:12
  • YÖDAK Başkanı Avcı istifa etti15 Mart 2024 Cuma 11:03
  • Eski Rum Yönetimi Başkanı Vasiliu hastaneye kaldırıldı15 Mart 2024 Cuma 10:51
  • DAÜ-SEN: Kalite standartlarını yükselterek tüm üniversiteleri yeniden akredite etmek gerek15 Mart 2024 Cuma 09:56
  • Döviz güne nasıl başladı?15 Mart 2024 Cuma 08:16
  • Yağmur bekleniyor15 Mart 2024 Cuma 08:07
  • Tatar ile BM Temsilcisi Holgiun iftar yemeğinde bir araya geldi15 Mart 2024 Cuma 08:05
  • Hasipoğlu: ‘Üç devlet bir millet’ diyerek yola devam diyoruz15 Mart 2024 Cuma 08:03
  • Lefkoşa'da trafik kazası, yayaya çarptı!14 Mart 2024 Perşembe 22:50
  • TDP Genel Başkanı Zeki Çeler: “Muhalefet ‘muhalefeti’ eleştirmemeli”14 Mart 2024 Perşembe 21:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti