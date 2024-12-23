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Aracından para, uyuşturucu ve hassas terazi çıktı

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Haspolat'ta meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 19 yaşındaki M.U.O yeniden sabah mahkemeye çıkarıldı.
Aracından para, uyuşturucu ve hassas terazi çıktı

Haspolat'ta meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 19 yaşındaki M.U.O yeniden sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19.12.2024 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan bir supermarketin arka kısmında bulunan otopark alanı içerisinde huzurunuzda bulunan zanlının kullanımında bulunan KU 609 plakalı araçtan şüphelenen bir polis ekibi tarafından araç içerisinde yapılan aramada aracın şoför koltuğunun arka kısmında bulunan cep bölümünde siyah poşet içerisinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 35 gram şeffaf naylon poşet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu,560 ABD Doları 700 TL nakit para, 2 adet  cep telefonu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyle ilgili bazı isimler verdiğini, bu şahısların araştırıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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