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Aracından tabanca çıktı!

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Haspolat'ta tasarrufunda 2 adet Glock marka tabanca ile 53 adet mermi bulunan Mardinli E.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Aracından tabanca çıktı!

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, 18 Şubat 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Haspolat'ta Hala Sultan Camisinin yanından park halinde bulunan E.A'nın aracında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan aramada bir adet 9 mm’lik kanunsuz Glock marka tabanca ile kanunsuz patlayıcı madde olan 29 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 7.65 mm’lik kanunsuz ateşli silah olan yine Çekostovak yapımı Glock marka tabanca ile 24 adet 7.65 mm’lik canlı mermi tespit edildiğini söyledi.

Polis, tabanca ve mermilerin emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini ifade etti.

Polis, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında arama yapıldığını, kanunsuz bir şeye rastlanmadığını açıkladı.

 Polis, zanlının kendisine ait cep telefonunun emare olarak alındığını ve DATA incelemesine gönderildiğini söyledi.

Polis, bu hususta da rapor beklendiğini söyledi.  Polis memuru, 19 Şubat 2024 tarihinde meselenin haber sitelerinde çıkması üzerine 21 Ocak 2024 tarihinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma tasarruf suçundan tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan bir zanlının, Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek Sur marka 9 mm'lik tabanca ve 10 adet mermisini zanlı E.A'dan aldığını, bu kişinin daha önce adını bilmediğini fakat bir haber sitesinde görünce tanığını beyan edip, ifade verdiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının aleyhinde 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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