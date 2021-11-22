  • BIST 1.755,480
  • Altın 664,39
  • Dolar 11,4421
  • Euro 12,8628
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Aracını Kalabalığın Üzerine Sürdü, 5 Kişi Öldü

» »
ABD basınına konuşan yetkililer, şüphelinin başka bir yerden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğünü, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantısının olmadığını bildirdi.
Aracını Kalabalığın Üzerine Sürdü, 5 Kişi Öldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde bir sürücü kırmızı SUV aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdü. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.

Waukesha Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişi yaralandı. 

ABD basınına açıklama yapan yetkililer, aracını kalabalığın üzerine süren kişinin 39 yaşında, suç kaydı bulunan Darrell Brooks Jr. olduğunu belirtti.

Şüphelinin başka bir yerden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğünü ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantısının olmadığını bildirdi. 

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve bu yıl 58'incisi kutlanan Şükran Günü ve Noel tatili öncesi yapılan yürüyüşe, dans grupları, lise öğrencilerinden oluşan bandolar ve büyükannelerin yer aldığı dans grupları katılıyordu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Çocukların kalplerini oydular"!21 Kasım 2021 Pazar 22:53
  • 1959’da İşlenen Cinayet DNA Analiziyle Çözüldü21 Kasım 2021 Pazar 16:59
  • Zoom Üzerinden Verdiği Derste Mastürbasyon Yaptığı Gerekçesiyle Kovulan Profesör Üniversiteye Dava Açtı21 Kasım 2021 Pazar 16:45
  • ABD anayasasının orijinal kopyası rekor fiyatla satıldı! İşte o belge ve rekor fiyat...19 Kasım 2021 Cuma 22:01
  • WSJ: Çin'in BAE'de "Gizlice" Askeri Tesis Kurma Girişimi ABD Tarafından Engellendi19 Kasım 2021 Cuma 20:33
  • İdam Cezasının İnfazına Saatler Kala Affedildi19 Kasım 2021 Cuma 20:23
  • Beyaz Saray'dan Biden'ın Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama19 Kasım 2021 Cuma 19:25
  • ABD’den Uygur Türkleri için hamle: Boykot kararı yakın19 Kasım 2021 Cuma 12:47
  • Madenciler İşe Yaramaz Demişti, Dünyanın En Değerli Taşı Çıktı18 Kasım 2021 Perşembe 21:23
  • Kanada'da sel hasarının ortasında kalan otoparkta büyük yangın18 Kasım 2021 Perşembe 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti