Aracını Kalabalığın Üzerine Sürdü, 5 Kişi Öldü

ABD basınına konuşan yetkililer, şüphelinin başka bir yerden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğünü, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantısının olmadığını bildirdi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde bir sürücü kırmızı SUV aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdü. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.

Waukesha Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişi yaralandı.

ABD basınına açıklama yapan yetkililer, aracını kalabalığın üzerine süren kişinin 39 yaşında, suç kaydı bulunan Darrell Brooks Jr. olduğunu belirtti.

Şüphelinin başka bir yerden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğünü ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre olayın terör bağlantısının olmadığını bildirdi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve bu yıl 58'incisi kutlanan Şükran Günü ve Noel tatili öncesi yapılan yürüyüşe, dans grupları, lise öğrencilerinden oluşan bandolar ve büyükannelerin yer aldığı dans grupları katılıyordu.