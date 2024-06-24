Aracını polisin üzerine sürdü: Motorlu polis yaralandı

Güney Kıbrıs’ta hafta sonu yapılan bazı asayiş olayları Rum basınında geniş yer buldu.
Alithia gazetesi, cumartesi günü aracıyla motorlu polisi yaralayan ve aranan bir şahsın dün tutuklandığını aktardı.
Haberde, 40 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, kontrol gerçekleştirmek isteyen motorlu polisin üzerine aracını sürerek yaralanmasına sebep olduğu, ardından da olay yerinden kaçtığı belirtildi. Şahsın dün yakalanarak tutuklandığı aktarıldı.
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