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Araçla kalabalığın arasına daldı: Ölü sayısı 11 oldu

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Sürücünün, kalabalığın üzerine sürdüğü aracından inip meydandakilere kama ve kürekle saldırdığı açıklandı.
Araçla kalabalığın arasına daldı: Ölü sayısı 11 oldu

Çin'in Hunan eyaletinde sabıkalı bir sürücünün aracıyla ilçe meydanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. Saldırıda 44 kişi de yaralandı. Saldırgan meydandakilere kama ve kürekle de saldırdı. Saldırgan toplumdan intikam almak için saldırıyı düzenlediğini söyledi.

Hıngyang yerel hükümetinden yapılan açıklamada, dün Hıngdong ilçesinde 54 yaşındaki Yang Zanyun'un SUV tipi aracıyla şehir meydanındaki kalabalığın arasına dalması sonucu ölenlerin sayısının 11’e yükseldiği, 44 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sürücünün, kalabalığın üzerine sürdüğü aracından inip meydandakilere kama ve kürekle saldırdığı açıklandı. 

Suç dosyası kabarık olan Yang'ın geçmişte uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kundaklama ve saldırıdan hüküm giyerek cezaevinde yattığı ortaya çıktı. 

Yerel hükümetin açıklamasında olay "kasten ve toplumdan intikam alma psikolojisiyle düzenlenmiş bir eylem" olarak nitelendi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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