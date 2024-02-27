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Araçla motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Girne-Tatlısu ana yolunda dün gece meydana gelen kazada, alkollü bir sürücünün kullandığı araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cemre Yönet (E-30) hayatını kaybetti.
Araçla motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Girne-Tatlısu ana yolunda dün gece meydana gelen kazada, alkollü bir sürücünün kullandığı araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Cemre Yönet (E-30) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre kaza 23.10'da, Girne - Tatlısu ana yolunun 32-33. kiolometreleri arasında oldu. Tatlısu istikametine seyreden Küçükerenköy'de sakin Cemre Yönet (E-30), yönetimindeki VH 298 plakalı motosiklet, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, gidiş istikametine göre yolun sol tarafındakiPalm Bay View sitesinden kavşakta durmadan, dikkatsizce ve 285 mlgr alkollü içki tesiri altında ana yola giriş yapan Mikail Akbaş (E-19) yönetimindeki LZ 864 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemre Yönet kaza mahallinde yaşamını yitirirken, hafif yaralanan LZ 864 plakalı araç sürücüsü Mikail Akbaş ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde gördüğü  tedanin ardından taburcu oldu ve polit tarafından tutuklandı.

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