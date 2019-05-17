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Araçla yayaya çarptı: 1 yaralı

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Araçla yayaya çarptı: 1 yaralı
Araçla yayaya çarptı: 1 yaralı

Dün saat 23.30 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde Mohammed S. Bın ABD ANLABI (E-22), yönetimindeki ZPE 560 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde Lapta istikametine doğru seyrettiği bir sırada; o esnada caddenin kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Raşit GÖREŞ (E-41)’e aracının ön kısmı ile çarptı.

 Kaza sonucu yaralanan yaya Raşit GÖREŞ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

 Araç sürücüsü Mohammed S. Bın ABD ANLABI tutuklandı

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