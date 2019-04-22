Araçlara kasti kasar

20.04.2019 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Gazimağusa'da K.B. (E-47) tasarrufunda bulunan tornavidayla bir şahsa ait park halindeki aracının ön camını çizmek suretiyle kasti hasara uğratmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



Yine 20.04.2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet bir işyeri önünde V.Y. (E-42) ve S.Y. (E-23), aralarında sorun bulunan bir şahsa ait salon araca demir profillerle vurup kasti hasara uğratmışlardır. S.Y. tutuklanmış olup, V.Y. aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.