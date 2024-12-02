  • BIST 9657.7
  • Altın 2939.639
  • Dolar 34.7059
  • Euro 36.5067
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Araçlarında uyuşturucu madde ile yakalandılar!

» »
Gönyeli’de araçlarında bıçak, sopa ve uyuşturucu bulunarak tutuklanan M.V.B, E.K ve İ.C mahkemeye çıkarıldı.
Araçlarında uyuşturucu madde ile yakalandılar!

Polis memuru Mehmet Davulcu mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların” Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 01.12.2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı ile Kermiya şehit arsaları arasında kalan bölgede CÖŞ ekiplerinin araçlı devriye yaptıkları esnada yol kenarında şüpheli bir vaziyette park halinde bulunan LY 388 plakalı aracın yanına kontrol için gittikleri anda aracın şoför kısmında oturmakta olan  M.V.B'nin polisi görmesi üzerine araçtan inerek otlar içerisine bir şey attığı esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, otlar içerisinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare alındıktan sonra, araçta yolcu olarak bulunan  E.K ve İ.C'nin huzurunda arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada aracın sol ön kapı kolu içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sol ön yolcu koltuğunun paspası üzerinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sol ön yolcu kapısının cebi içerisinde gri renk yazısız naylon içerisinde ağız uzunluğu 12 cm toplam uzunluğu 21.5 cm olan ucu sivri yeşil saplı bıçak, arka bagaj içerisinde mavi, siyah ve kırmızı bant ile sarılı toplam uzunluğu 83 cm olan yuvarlak ahşaptan mamul sopa bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlı M.V.B'nin ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğuna inanılan emareler mevcut olduğunu, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını söyledi. Polis,  ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü… Yücetürk: “Engelliler iş ve aş istiyor”02 Aralık 2024 Pazartesi 13:02
  • Gardiyanoğlu: Devletimizin tüm imkanlarıyla her daim özel gereksinimli bireylerimizin yanındayız02 Aralık 2024 Pazartesi 12:38
  • KIB-TEK duyurdu... Bu bölgeler 2 saat elektriksiz kalacak...02 Aralık 2024 Pazartesi 11:14
  • Bakanlıklar yolu asfaltlama çalışmaları başlıyor02 Aralık 2024 Pazartesi 10:55
  • Döviz kurlarında son durum02 Aralık 2024 Pazartesi 10:17
  • Bugün Hava Nasıl Olacak?02 Aralık 2024 Pazartesi 10:15
  • İsias Otel davası yarın!02 Aralık 2024 Pazartesi 10:12
  • Hasipoğlu: Kıbrıs adası Rum Lider’in imaj propagandasına heba edilemez01 Aralık 2024 Pazar 21:45
  • DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Apostolos Andreas Manastırı’nda ayine katıldı01 Aralık 2024 Pazar 20:28
  • Medya Etik Kurulu kaza görüntülerini yayımlayan bazı medya kuruluşlarının kınadı01 Aralık 2024 Pazar 20:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti