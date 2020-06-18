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Araçta meydana gelen yangın arziye sıçradı!

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Araçta meydana gelen yangın arziye sıçradı!
Araçta meydana gelen yangın arziye sıçradı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Dün  saat 20:40 sıralarında, Karşıyaka-Kozan arasındaki yolda seyir halinde bulunan Arif İçen yönetimindeki JD 129 plakalı salon aracın alev almasi sonucu meydana gelen yangın neticesinde bahse konu araç tamamen yandı.

Araçta meydana gelen yangının arziye sıçraması sonucu ise 100 metrekarelik alan icerindeki makilik alan ve 12 adet çam fidanı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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