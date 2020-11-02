  • BIST 1.134
  • Altın 511,569
  • Dolar 8,4067
  • Euro 9,7752
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

» »
Kaza sonunu araçta sıkışan RD 091 plakalı araç sürücüsü Fatih ĶÖKLÜCE itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmıştır.   Polisin soruşturması devam ediyor. 
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.30 sıralarında, Tatlısu – Küçük Erenköy Anayolunun 5-6 km’leri arasında, Nureddin ANZEVLİ (E-49), yönetimindeki RY 410 plakalı van araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fatih KÖKLÜCE (E-35) yönetimindeki RD 091 plakalı aracın önünü tıkanması sonucu carpmışlardır.

Kaza sonunu araçta sıkışan RD 091 plakalı araç sürücüsü Fatih ĶÖKLÜCE itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmıştır.   Polisin soruşturması devam ediyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağışlı hava geliyor02 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
  • KTSO’dan küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesine destek02 Kasım 2020 Pazartesi 17:16
  • Mahkemeye çıkarılan sürücüye 3 gün tutukluluk verildi02 Kasım 2020 Pazartesi 17:15
  • Sucuoğlu: Hükümet acil olarak kurulmalı...02 Kasım 2020 Pazartesi 16:43
  • Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan duyuru02 Kasım 2020 Pazartesi 16:34
  • Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanlığı’na Cengiz Demir Getirildi02 Kasım 2020 Pazartesi 16:33
  • Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan Yeterlik Sınavlarına Başvuracaklar İçin Duyuru02 Kasım 2020 Pazartesi 16:32
  • Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler. 3 gün tutuklu kalacaklar!02 Kasım 2020 Pazartesi 16:29
  • Annelere ve okul öncesi öğretmenlere yönelik eğitime başvurular başladı02 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
  • Özyiğit: Başkanlık sistemi kurulmasına asla geçit vermeyeceğiz02 Kasım 2020 Pazartesi 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti