Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza sonunu araçta sıkışan RD 091 plakalı araç sürücüsü Fatih ĶÖKLÜCE itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Polisin soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.30 sıralarında, Tatlısu – Küçük Erenköy Anayolunun 5-6 km’leri arasında, Nureddin ANZEVLİ (E-49), yönetimindeki RY 410 plakalı van araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fatih KÖKLÜCE (E-35) yönetimindeki RD 091 plakalı aracın önünü tıkanması sonucu carpmışlardır.

Kaza sonunu araçta sıkışan RD 091 plakalı araç sürücüsü Fatih ĶÖKLÜCE itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Polisin soruşturması devam ediyor.