Araçta uyuşturucu tespit edildi: 4 tutuklu

Güzelyurt’ta Turgut Özal Caddesi üzerinde bugün saat 01.20 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetimi sırasında, kontrol maksatlı durdurulan T.E.(E-25) kullanımındaki ve E.K.(E-23), E.A.(E-19) ve K.T.Y’nin (E-20) yolcu olarak bulundukları araçta, araç içerisindeki şahısların şüpheli hareketleri sonucu, üzerlerinde ve konu araçta yapılan arama neticesinde, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.