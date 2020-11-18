  • BIST 1.295
  • Altın 465,655
  • Dolar 7,6828
  • Euro 9,1189
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Araçta ve evde yapılan aramalarda eroin bulundu

» »
Lefkoşa’da meydana gelen ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin başarı ile sonuçlandırdığı 1 Kilo 300 gramlık uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Murat AYKOL, Serkan KANATLI veBeklan Şafak KÜÇÜKdün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Araçta ve evde yapılan aramalarda eroin bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin başarı ile sonuçlandırdığı 1 Kilo 300 gramlık uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Murat AYKOL, Serkan KANATLI ve Beklan Şafak KÜÇÜK dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Enver Akyürek olayla bağı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Eroin) Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 06.11.2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Siyah Kuğu Kızılçam Sok. No: 33/1 K/Kaymaklı Lefkoşa'da bulunan adresten bulunan ikametgâhtan eroin türü uyuşturucu madde verildiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, ayni gün saat 13.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Siyah Kuğu 3 Kızılçam Sok. No: 33/1 K/Kaymaklı Lefkoşa'daki ikametgâhın ziyaret edildiğinde; söz konusu adreste Zanlı 1 Murat Aykol’un tespit edilerek zanlı 1'in huzurunda 13.40-14.30 saatleri arasında ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgâhın koridorunda bulunan çamaşır makinesinin üzerindeki deterjan dolabı içerisindeki şeffaf renk naylon poşet içerisinde biri şeffaf beşi beyaz renk naylon parçalarına sarılı yaklaşık 300 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı 1 Murat Aykol’un tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlı 1'in söz konusu Eroin türü uyuşturucu maddeyi 04.11.2020 tarihinde Zanlı 2 Serkan Kanatlı ve Zanlı 3 Beklan Şafak Küçük'ten Lefkoşa'da aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde söz konusu Eroin türü uyuşturucu maddeleri Ekim 2020 ayı içerisinde şuanda aranan bir şahsın yönlendirmesi ile Zanlı 3 ile birlikte Mağusa’da bir şahıstan 2 kilo olarak aldıkları ve bu güne kadar zanlı 1'e üç ayrı seferde her seferde 300 gram olmak üzere toplam 900 gram Eroin türü uyuşturucu maddeyi verdikleri, geriye kalan uyuşturucu maddelerin ise Zanlı 3'ün GK 925 plakalı aracının bagajında olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün Zanlı 3'de Lefkoşa'da GK 925 plakalı aracı ile tespit edilerek alıkonulduğunu belirterek, zanlı 3'ün huzurunda GK 925 plakalı aracında yapılan aramada, konu aracın bagaj kısmında yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlı 1’in aleyhine 900 gram eroin alma ve tasarrufu, Zanlı 2 ve 3’ün aleyhine 2 kilo eroin alma, verme ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini belirtti. Polis, suçların ciddiyetine değinip, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de orta refüje çıkıp bir yayaya vurdu ,çembere çarpıp durabildi18 Kasım 2020 Çarşamba 17:45
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar18 Kasım 2020 Çarşamba 17:40
  • HP'de şok istifa18 Kasım 2020 Çarşamba 17:38
  • Yarın akşamdan itibaren yağmur bekleniyor18 Kasım 2020 Çarşamba 17:10
  • Hale Özdınak anı maçı ile anıldı18 Kasım 2020 Çarşamba 17:09
  • Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesini Ziyaret Etti18 Kasım 2020 Çarşamba 17:08
  • SMA hastası minik Ali için yardım çekilişi18 Kasım 2020 Çarşamba 17:07
  • Yılbaşında 2 milyon ikramiye18 Kasım 2020 Çarşamba 16:53
  • Brıtısh Resıdents Socıety’den Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyon’na Ziyaret18 Kasım 2020 Çarşamba 16:29
  • 750 bin TL’lik ikramiye talihlisine verildi18 Kasım 2020 Çarşamba 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti