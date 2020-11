Araçta ve evde yapılan aramalarda eroin bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin başarı ile sonuçlandırdığı 1 Kilo 300 gramlık uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Murat AYKOL, Serkan KANATLI ve Beklan Şafak KÜÇÜK dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Enver Akyürek olayla bağı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Eroin) Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 06.11.2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Siyah Kuğu Kızılçam Sok. No: 33/1 K/Kaymaklı Lefkoşa'da bulunan adresten bulunan ikametgâhtan eroin türü uyuşturucu madde verildiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, ayni gün saat 13.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Siyah Kuğu 3 Kızılçam Sok. No: 33/1 K/Kaymaklı Lefkoşa'daki ikametgâhın ziyaret edildiğinde; söz konusu adreste Zanlı 1 Murat Aykol’un tespit edilerek zanlı 1'in huzurunda 13.40-14.30 saatleri arasında ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada ikametgâhın koridorunda bulunan çamaşır makinesinin üzerindeki deterjan dolabı içerisindeki şeffaf renk naylon poşet içerisinde biri şeffaf beşi beyaz renk naylon parçalarına sarılı yaklaşık 300 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını ve zanlı 1 Murat Aykol’un tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlı 1'in söz konusu Eroin türü uyuşturucu maddeyi 04.11.2020 tarihinde Zanlı 2 Serkan Kanatlı ve Zanlı 3 Beklan Şafak Küçük'ten Lefkoşa'da aldığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde söz konusu Eroin türü uyuşturucu maddeleri Ekim 2020 ayı içerisinde şuanda aranan bir şahsın yönlendirmesi ile Zanlı 3 ile birlikte Mağusa’da bir şahıstan 2 kilo olarak aldıkları ve bu güne kadar zanlı 1'e üç ayrı seferde her seferde 300 gram olmak üzere toplam 900 gram Eroin türü uyuşturucu maddeyi verdikleri, geriye kalan uyuşturucu maddelerin ise Zanlı 3'ün GK 925 plakalı aracının bagajında olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün Zanlı 3'de Lefkoşa'da GK 925 plakalı aracı ile tespit edilerek alıkonulduğunu belirterek, zanlı 3'ün huzurunda GK 925 plakalı aracında yapılan aramada, konu aracın bagaj kısmında yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, zanlı 1’in aleyhine 900 gram eroin alma ve tasarrufu, Zanlı 2 ve 3’ün aleyhine 2 kilo eroin alma, verme ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini belirtti. Polis, suçların ciddiyetine değinip, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.