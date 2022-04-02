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Araçta Yapılan Aramada Uyuşturucu Bulundu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Araçta Yapılan Aramada Uyuşturucu Bulundu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
01.04.2022 tarihinde, 19:30 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, T.E.C.(E-30)’nin kullanımındaki aracı ile seyir halinde bulunduğu sırada şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, konu araç durdurularak yapılan aramada; tasarrufunda satışa hazır paketler halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.R. (K-28) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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