Araçtaki Aküyü Çaldı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
Derince’de, Hüseyin Artık’a ait ikametgahın avlususundaki araç üzerinde takılı akü çalındı.
Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-23) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
Derince’de, Hüseyin Artık’a ait ikametgahın avlususundaki araç üzerinde takılı akü çalındı.
Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-23) tutuklandı.
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