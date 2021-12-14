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Araçtaki Aküyü Çaldı

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Araçtaki Aküyü Çaldı
Araçtaki Aküyü Çaldı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

Derince’de, Hüseyin Artık’a ait ikametgahın avlususundaki  araç üzerinde takılı akü çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı  olarak görülen H.Y.(E-23) tutuklandı.

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