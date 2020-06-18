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Araçtan 15 gram sentetik uyuşturucu çıktı

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Mağusa’da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda araçlarında yaklaşık 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 2 adet eczacılık ve zehir yasasına aykırı hap bulunan Ziya Burçin Erbay ile Hüseyin Atatüre tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı
Araçtan 15 gram sentetik uyuşturucu çıktı

Mağusa’da Narkotik ekiplerinin dün Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde düzenlediği operasyonda 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile eczacılık ve zehir yasasına aykırı 2 adet Suboxin marka hap ele geçirildi. FM 005 plakalı araç sürücüsü Ziya Burçin Erbay ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Atatüre tutuklandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma”  ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile haklarında soruşturma başlatılan zanlılar bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis, zanlı Atatüre’nin araçta bulunan söz konusu maddenin çay olduğunu iddia ettiğini aktardı.

POLİS BAĞLANTILI ŞAHISLARI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili mahkemede şahadet sunan polis memuru Hasan Derman, 17 Haziran 2020 tarihinde, saat 14:00 sıralarında alınan bir bilgide zanlı Ziya Burçin Erbay ve Hüseyin Atatüre’nin içinde bulunduğu FM 005 plakalı araçta tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu maddenin bulunduğunun öğrenildiğini söyledi. Saat 19:00 sıralarında zanlıların içinde bulunduğu FM 005 plakalı aracın Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru geldiği sırada Dörtyol Polis Karakolu önlerinde durdurulduğunu kaydeden Derman, araç şoförünün Ziya Burçin Erbay olduğunun Hüseyin Atatüre’nin ise araçta yolcu olarak bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Derman, zanlıların huzurunda FM 005 plakalı araçta yapılan aramada yolcu koltuğu kapı içerisinde 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile sol şoför koltuğunun bulunduğu kısımda folie sarılı parçalar halinde eczacılık ve zehirler yasasına aykırı 2 adet Suboxin marka hapın bulunup emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığına işaret eden Derman, söz konusu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na poşet ve foil parçalarının Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini belirtti. Maddelerin ve hapın kimden alındığının araştırılacağını kaydeden Derman, zanlıların poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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