Araçtan cop, muşta ve bıçak çıktı

Alithia ve diğer gazetelere göre, cumartesi gecesi 35 yaşındaki şahsın kullandığı aracı durdurup arayan polis 12 cop, 13 muşta ve 26 bıçak buldu.
35 yaşındaki şahıs kullandığı aracın 56 yaşındaki tilt (pinball) oyunu sahibi olduğunu belirledi. 56 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un polise, araçta bulunanların kendisine ait olduğuna dair ifade vermesinin ardından polis her ikisine de dava okudu ve ardından serbest bıraktı.
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