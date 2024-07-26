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Araçtan silah ve mermi çıktı... Zanlı: Haberim yok

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Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından aracında yapılan aramada silah ve mermi bulunan A.A tutuklanarak,mahkemeye çıkarıldı.
Araçtan silah ve mermi çıktı... Zanlı: Haberim yok

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.45 sıralarında Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından toprak arazi içerisinde park halinde bulunan aracın şüpheli görülerek, arandığını söyledi.

Polis,  yapılan aramada şoför koltuğunun altında Sarsılmaz marka 9 mm çapında silah, 6 adem 9 mm canlı mermi bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının sözlü beyanında aracın kendisine ait olduğunu ancak koltuğun altındaki silah ve mermilerden haberinin olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, ele geçirilen silahın balistik ve parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini açıkladı. 

Polis memuru, meseleyle bağlantılı 2 şahıs tespit edildiğini, bu kişilerin arandığını belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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