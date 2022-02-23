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Arakanlı Müslümanlardan Myanmar Devletinin UAD'de Açtığı Davaya Tepki

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Hollanda'da Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'ın Uluslararası Adalet Divanında, Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik açtığı davanın, "yetkisizlik" sebebiyle reddedilmesi talebine tepki gösterdi.
Arakanlı Müslümanlardan Myanmar Devletinin UAD'de Açtığı Davaya Tepki

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanında (UAD) binasının önünde Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) tarafından, Myanmar devleti ve ordusuna karşı gösteri düzenlendi.

Gösteride, Myanmar'ın, Gambiya'nın "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması"na yönelik açtığı davanın, "yetkisizlik" sebebiyle reddedilmesi talebi protesto edildi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen bir grup, Myanmar devletine ve ordusuna gösterdiği tepkinin yanı sıra 28 Şubat'a kadar sürecek duruşmalarda, bugün sunumlarını yapan Gambiya avukatlarını destekledi.

Gösteriye organize eden ve katılmak için Almanya'dan Lahey'e gelen ERC Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed İkbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar devleti ve ordusunun yaptığı zulme dikkati çekerek, "Yaklaşık 70 yıldır zulüm eden ve bizi kökten silmek için katliam yapan Myanmar devleti ve askerlerinin yaptığı zulme karşı tüm dünyaya kendi sesimizi duyurmak ve derdimizi anlatmak için buradayız." dedi.

İkbal, UAD'den çok şey beklediklerini ve haklarını talep ettiklerini belirterek, "Biz Arakanlı Müslümanlar olarak vatandaşlık, sağlık, eğitim ve insanca özgürce yaşayabilme hakkımızı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Arakan Müslümanların yaşadıklarını tüm dünyanın hissetmesini, görmesini ve desteklemesini istediklerini vurgulayan İkbal, "Tüm dünyadaki insanlar bizimle beraber hakkımızı arasın. Biz sadece bunu istiyoruz. Avrupa’da ve dünyada insanların yaşadığı gibi biz de aynı şekilde yaşamak istiyoruz. Biz sadece bir insanın temel yaşama hakkında ne varsa onu talep ediyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Maalesef bize bu hakkı bile çok görüyorlar ve bundan mahrum ediyorlar." diye konuştu.

Gösteride "Uluslararası toplumu desteğe çağırıyoruz", "Myanmara özgürlük" ve "Uluslararası toplumu, Myanmar'daki terörist askeri rejimi insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı adalete teslim etmeye çağırıyoruz" pankartları taşıyan göstericiler, "Arakanlı Müslümanlar için adalet istiyoruz" ve "Soykırımı durdur" şeklinde sloganlar attı.

Gambiya, soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyordu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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