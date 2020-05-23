  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Aralık ayından bu yana bir ilk: Çin, son 24 saatte yeni vaka veya ölüm açıklamadı

» »
Aralık ayından bu yana bir ilk: Çin, son 24 saatte yeni vaka veya ölüm açıklamadı
Aralık ayından bu yana bir ilk: Çin, son 24 saatte yeni vaka veya ölüm açıklamadı

Çin'de son 24 saat içerisini kapsayan sürede, yeni bir koronavirüs pozitif vakası kaydedilmediği açıklandı.

Bu salgının başladığı Aralık ayından bu yana bir ilk oldu.

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, Covid-19 hastalığı nedeniyle son 24 saatte ölüm olmadığını da açıkladı.

Aralık ayı sonunda başlayan salgında, dünya çapında 5.2 milyona yakın vaka tespit edildi. Ölü sayısı 338 bine ulaştı.

Çin'in resmi verilerine göre, ülkede 84 bin kişi koronavirüs pozitif olarak açıklandı, 4 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin Vuhan'da uyguladığı sıkı karantina tedbirleri, Çin'in kalanına hastalığın yayılmasını sınırladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus hemşire koruyucu kıyafetinin altına bikini giydi, uyarı cezası aldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:55
  • Afganistan’da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:20
  • Aldatan sevgilisine 1 ton soğan gönderdi: "Sen de ağla"19 Mayıs 2020 Salı 18:10
  • Japonya’da 5,2 büyüklüğünde deprem18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:55
  • Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Ukraynalı erkek: 'Karım bana 10 yıl tecavüz etti'17 Mayıs 2020 Pazar 09:28
  • Tayvan neden Dünya Sağlık Örgütü'ne üye değil?16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:24
  • Çin’de Kovid-19 Salgını Sonrası İşsiz Sayısı 70 Milyonu Geçmiş Olabilir15 Mayıs 2020 Cuma 12:14
  • Hong Kong'a uçan herkese test yapılıyor, sonuç çıkana kadar birkaç saat havalimanında bekletiliyor14 Mayıs 2020 Perşembe 23:25
  • Koronavirüse yakalanan Peskov: Virüs kana susamış!14 Mayıs 2020 Perşembe 18:01
  • Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hastanede çıkan yangında 5 Covid-19 hastası öldü12 Mayıs 2020 Salı 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti