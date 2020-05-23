Aralık ayından bu yana bir ilk: Çin, son 24 saatte yeni vaka veya ölüm açıklamadı

Çin'de son 24 saat içerisini kapsayan sürede, yeni bir koronavirüs pozitif vakası kaydedilmediği açıklandı.

Bu salgının başladığı Aralık ayından bu yana bir ilk oldu.

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, Covid-19 hastalığı nedeniyle son 24 saatte ölüm olmadığını da açıkladı.

Aralık ayı sonunda başlayan salgında, dünya çapında 5.2 milyona yakın vaka tespit edildi. Ölü sayısı 338 bine ulaştı.

Çin'in resmi verilerine göre, ülkede 84 bin kişi koronavirüs pozitif olarak açıklandı, 4 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin Vuhan'da uyguladığı sıkı karantina tedbirleri, Çin'in kalanına hastalığın yayılmasını sınırladı.