Aralık maaşları yarın ödeniyor

Başbakan Ünal Üstel, Aralık ayı maaşlarının yarın ödeneceğini açıkladı.
Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatları verdiğini belirten Başbakan Üstel, kamu çalışanları ve tüm emeklilerin yarın aralık ayı maaşlarının ödeneceğini söyledi.
Başbakan Ünal Üstel, Aralık ayı maaşlarının yarın ödeneceğini açıkladı.
Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatları verdiğini belirten Başbakan Üstel, kamu çalışanları ve tüm emeklilerin yarın aralık ayı maaşlarının ödeneceğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.