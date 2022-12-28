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Aralık maaşları yarın ödeniyor

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Başbakan Üstel, kamu çalışanları ve tüm emeklilerin yarın aralık ayı maaşlarının ödeneceğini ifade etti
Aralık maaşları yarın ödeniyor

Başbakan Ünal Üstel, Aralık ayı maaşlarının yarın ödeneceğini açıkladı.

 Maliye Bakanlığı’na gerekli talimatları verdiğini belirten Başbakan Üstel,  kamu çalışanları ve tüm emeklilerin yarın aralık ayı maaşlarının ödeneceğini söyledi.

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