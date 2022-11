Aralıklı oruç diyeti yaşam süresini uzatıyor mu?

Hem kilo vermek hem de sağlıklı bir yaşam sürdürmek için uygulanan aralıklı oruç diyeti (interminent fasting), her gün belirli zaman dilimleri arasında yemek yemeyi öneriyor. Peki aralıklı oruç (IF) iddia edildiği gibi uygulayanların ömrünü uzatıyor mu?

Son yıllarda popülerleşen aralıklı oruç diyeti, kişilerin belirli saatler arasında yemek yemesini öngörerek açlık duygusu uyandırmayı, mideyi rahatlatmayı ve akabinde kilo kaybını sağlıyor. Normal oruçtan farklı olarak aralıklı oruçta, yasaklı saatlerde de su, soda, şekersiz çay/kahve gibi sıvılar tüketmek mümkün.

Genellikle 16:8 (16 saat açlık, 8 saat yemek) formülünün yaygın olduğu aralıklı oruç hakkında yapılan çok sayıda çalışma, faydalarını göstermeye devam ederken ömrü uzattığına dair de çeşitli kanıtları ortaya koyuyor.

HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ

Inside Tracker’ın haberine göre, araştırmacı Valter Longo tarafından 2017’de ortaya koyulan bir çalışmaya göre, aralıklı oruç tutmak insanlarda yaşa bağlı hastalıkların çeşitli yönlerini iyileştirdi. İncelemeye dahil edilen çeşitli çalışmalar, IF’in tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruduğunu gösterdi. Çalışmalar, hem başlangıçta hem de iki ila altı aylık aralıklı oruç dönemlerinden sonra ölçülen sağlık göstergelerini içeriyordu.

İki yıl sonra The New England Journal of Medicine’de yayınlanan ikinci bir inceleme de benzer sonuçlar gösterdi. Yazarlar, çok sayıda klinik araştırmanın, aralıklı açlığın diyabet, kardiyovasküler hastalık, kanserler ve nörolojik bozukluklar dahil olmak üzere birçok sağlık durumu ve yaşla ilgili hastalıklar için geniş spektrumlu yararları olduğunu gösterdiği sonucuna vardılar.

HAYATTA KALMA ORANINI ARTIRIYOR

American Heart Association’ın Circulation dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir araştırması, aralıklı oruç tutmayı ve bunun uzun ömür üzerindeki doğrudan etkilerini analiz etti.

Araştırmacılar, kalp kateterizasyonu uygulanan 63-67 yaşları arasındaki 2.000’den fazla kişiyi takip etti. 2000 denekten 380’i kendilerini rutin olarak oruç tutanlar olarak tanımladı (en az beş yıl). Aralıklı oruç tutanların, oruç tutmayanlara kıyasla daha fazla hayatta kalma oranı vardı.

İlginç bir şekilde, oruç tutmayı yeni benimseyenler yani beş yıldan az oruç tutanlar, hayatta kalma süresi bakımından hiçbir fayda görmediler. Bu çalışma, rutin uzun süreli aralıklı açlığın daha uzun ömür ile ilişkili olduğunu gösterdi.

HEM KİLO KAYBI HEM DE SAĞLIK İÇİN

BBC’nin haberine göre, ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da 16:8 ya da 18:6 saatlerinde aralıklı oruç uygulayanların ömürlerinin uzadığını ortaya koydu.

Araştırmada, gün içinde sadece altı saatlik bir zaman diliminde yemek yemenin tansiyonu düşürebileceği, obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalıklarını önleyebileceğine dair bir sonuç elde edildi.

İnsanlar ve kemirgen hayvanlarla yapılan çalışma sonuçları tıp dergisi The New England Journal of Medicine’da yayımlandı.

Ancak araştırmacılar, kilo kaybından dolayı mı yoksa yeme düzeni değiştiği için mi hastalıkların önlendiği konusunda henüz kesin bir fikir birliğine varmış değiller.

Bu diyeti uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.