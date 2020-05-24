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SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Arama çalışmalarına karadan devam edilecek

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Arama çalışmalarına karadan devam edilecek
Arama çalışmalarına karadan devam edilecek

Alagadi’de dün denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmaları bugün devam ediyor.

Polis, olumsuz hava koşulları ve denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle sadece karadan sürdürülecek aramalarının saat 09.00’da başladığını açıkladı.

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