Arama çalışmalarına karadan devam edilecek

Alagadi’de dün denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmaları bugün devam ediyor.
Polis, olumsuz hava koşulları ve denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle sadece karadan sürdürülecek aramalarının saat 09.00’da başladığını açıkladı.
Alagadi’de dün denizde kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmaları bugün devam ediyor.
Polis, olumsuz hava koşulları ve denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle sadece karadan sürdürülecek aramalarının saat 09.00’da başladığını açıkladı.
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