Arama-Kurtarma Aracı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na Teslim Edildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 2020 yılı projeleri kapsamında U4000 tipi Mercedes Unimog aracının Arama-Kurtarma aracına dönüştürülmesi sağladı.
İhaleyi kazanan ‘MİNSAN’ firması tarafından tamamlanan araç bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na teslim edildi.
Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dönüşümü yapılan araçta; 500 litrelik yangına ilk müdahale sistemi (su ve köpüklü), Arama-Kurtarma malzemeleri, 15 KW gücünde jenaratör ile birlikte 4m yükselebilen Pnömatik özelliğe sahip aydınlatma sistemi bulunuyor.
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