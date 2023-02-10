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Arama-Kurtarma ekibinden Ömer Bilgen, “Sanki Toplu mezarları açıyoruz”

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İsias Otel'de arama - kurtarma ekibinde yer alan Ömer Bilgen'in paylaşımı yürekleri dağladı
Arama-Kurtarma ekibinden Ömer Bilgen, “Sanki Toplu mezarları açıyoruz”

İsias Otel’de arama – kurtarma ekibinde yer alan Ömer Bilgen’in paylaşımı yürekleri dağladı…

“Sanki bir düşte ve 1963 toplu katliamlarındayım. Sanki Toplu mezarları açıyoruz. Sanki tarih tekerrürden ibaret dercesine yaktı yıktı tüm Kıbrıs’ımızı… Dayanacak yürek kalmadı, dayanacak güç kalmadı. Gözyaşları sel oldu aktı. Mağusa’mızdan, Lefkoşa’mızdan, Dipkarpaz’ımızdan, Girne’mizden, Lefke’mizden ve Tüm Türkiye’mizden… Akacak yaş kalmadı. Artık kan akıyor yaş yerine gözlerimizden. Hayatlarının çocukluğunu yaşarken ölümle tanıştı evlatlarımız. Artık onlar cennette mutlu olacaklar ve voleybolu orada melekler takımı kurarak oynayacaklar ve eğer biz de gitmeyi başarabilirsek bizimle orada buluşacaklar.”

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