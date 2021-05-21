Arama Yapılan Araçta Uyuşturucu Bulundu

Yapılan açıklamaya göre:
20.5.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.A.K.(K-39)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet MDMA türü hap, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon, kağıt parçası, ampül, pipet ve çakmak bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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