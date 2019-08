Aramızdan ayrılışının yirminci yılında 'sahte' Can Yücel rehberi

Can Yücel, ölümünün 20. yılında anılırken şairin edebi mirasını koruma mücadelesi de sürüyor. Tespit edilen sahte Can Yücel şiiri sayısı 50'yi buldu.

Usta Şair Can Yücel, ölümünün 20. yılında anılıyor. Yıllardır Can Yücel'in şiiriyle hiçbir ilgisi olmadığı halde internette "Can Yücel şiiri" olarak paylaşılan dizelerin izini süren Prof. Dr. Semih Çelenk, "Sahte Can Yücel şiirleri" listesinin 50 şiire ulaştığını açıkladı. Ölümü sonrası Can Yücel'e yapılan en büyük haksızlıkların başında, ilgisiz dizelerin "Can Yücel şiiri" diyerek internette dolaşıma sürülmesi oldu. Şairin üslubu ve siyasi duruşuyla hiçbir alakası olmayan sayısız şiir internette Can Yücel etiketiyle dolaşırken bu, sinemadan gazete makalelerine kadar etki yapmış durumda. Eşi Güler Yücel, konuya dair Kemal Öncü'ye verdiği röportajda "Yine örneğin Her şey sende gizli diye bir şiir var. O demin söylediğin şiir var... Mistik, kaderci, boşverci, metafizik bulamaçlı bu şiirlerle Can’a karşı adeta faili meçhul bir kampanya yürütülüyor gibi. Can’ın şiiri şiir gibi şiirdi... Ne o öyle “Ömür dediğin bir gündür/ o da bugündür...” ye, iç, eğlen keyfine bak gerisine aldırma mesajı? Can muhalif bir şair, söyleyeceğini eğilip bükülmeden dobra dobra söyleyen bir şair, ziyaret edenlerin şaşırdığı iki göz odada oturup üreten bir şair...” ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN PAYLAŞMAMANIZ GEREKEN ŞİİRLER

Yıllardır bu ilgisiz dizelerin izini süren Prof. Dr. Semih Çelenk'in çalışmaları doygunluğa ulaştı. Listeyi son olarak geçtiğimiz yıl güncelleyen Çelenk, tespit ettiği şiir sayısının 50'ye ulaştığını duyurdu. Çelenk'in blogunda yayımladığı liste şöyle:



1.Bağlanmayacaksın 2.Kadın Dediğin 3.Erkek Dediğin 4.Seninle Olmanın En Güzel Yanı 5.Anladım 6.Herşey Sende Gizli 7.Eğer 8.Herkes Gitmek İstiyor 9.Sevdiğin Kadar Sevilirsin 10.Sağlık Olsun 11.Tam zamanında Yaşamak (Yaşamak Zamanı) 12.Tersten Yaşamak 13.Biraz Değiştim 14.Bir gün Anlarsın 15.Gitmek 16.Seninle Yaşlanmak İstiyorum 17.Asla Keşkelerim Olmadı 18.Özledim Seni 19.Bilmelisin ki 20.Aşk 21.Boşver ve Yaşı Başı 22.Olmuyorsa Zorlamayacaksın 23.Ben Benden Olgun İnsan İsterim Karşımda 24.Öyle Sabah Uyanır Uyanmaz Fırlama Yataktan 25.Farkında Olmalı İnsan 26.Bir Eşi Olmalı İnsanın 27.Unutma 28.Sevgi Emekmiş 29.Özleme Dair (Kim Özlerdi?) 30. Ömür Dediğin Bir Gündür O da Bugündür 31.Aşk Ayakkabı Gibidir 32.Rakı İçen Kadınlar 33.AteşveSu 34.Ülke Bölünsün İstiyorum 35.Kadınım Ben 36.Senin İçin Yasak Dediler 37.Bayram Şiiri 38.Dostlar Irmak Gibidir 39.Öye Bir Hayat Yaşadım ki 40.Bir Yolun varsa Gidilecek 41.Ömür Dediğiniz Nedir Ki 42.Fakirin Gayrimeşru Çocuğu 43.Ey Yüreğim 44.Özlersin 45.Hepsi Bu 46.Birşey Eksik 47.Kendimden Özür Diliyorum 48.Bir Kadını Ağlatmak 49.Ölüm Bir An 50.Galiba Yoruldum

'BAYRAM' Can Yücel'e ait olduğu iddiasıyla paylaşılan meşhur metinlerden biri "Bayram". Bayramlarda sıklıkla internette rastladığımız bu metin Can Dündar'ın 10 Ocak 2006 tarihli Milliyet köşe yazısı. Ancak sosyal medyada pek çok kişi bu metni Can Yücel'e ait olduğu iddiasıyla paylaştı. Yazı, geçtiğimiz yıllarda Can Yücel'in imzasıyla gazete köşelerine de yansımıştı.